Francesca Pacifico si accontenta dei 500 euro e lascia "Piatto Ricco"

È andata in onda su Tv8 nel tardo pomeriggio di oggi, 20 dicembre, la puntata di "Piatto Ricco" alla quale ha partecipato la 41enne Francesca Pacifico. La concorrente pescarese è arrivata fino in fondo alla gara ma ha comunque deciso di porre fine anzitempo alla propria esperienza premendo il pulsante, che le ha così permesso di portarsi a casa 500 euro in gettoni d'oro ma, al contempo, le ha impedito di proseguire la competizione.

E dire che lo chef Gennaro Esposito aveva scelto di promuovere proprio lei. Francesca ha di conseguenza rinunciato a una vincita ben più corposa: 1000 euro, sempre in gettoni d'oro. La prima prova che ha dovuto sostenere "007" (questo il soprannome con cui si è presentata al conduttore Alessandro Borghese) consisteva nella preparazione di un primo a base di scialatielli con telline e crema di ceci. I concorrenti avevano 30 minuti di tempo per preparare il piatto, che la Pacifico ha scelto di chiamare "Il fiuto dello scialatiello":

"Adoro la pasta fresca e sono super abituata a farla - ha spiegato la 41enne - Non mi fanno paura gli scialatielli. Il mio piatto è vincente perché ho rispettato tutte le disposizioni dello chef".

E in effetti Gennaro Esposito ha definito "sorprendente" la creazione culinaria di Francesca, parlando di uno scialatiello "fatto come si deve, con le misure perfette". Il secondo piatto, invece, è stato un daino da scaloppare marinandolo con aceto balsamico e abbinandovi una crema di lamponi e un rosti di patate.

Francesca ha proposto il "Daino al salto", conquistando anche stavolta lo chef, che ha definito "spiritosa" la sua salsa di lamponi, aggiungendo: "Lei ha un approccio alla cucina molto concreto. Ho trovato interessante la scelta di fare due cotture. Questo è un piatto risolto". Purtroppo, però, Francesca ha scelto di fermarsi qui. Peccato.