Morta Franca Bagnoli in Pasqualini, il cordoglio di Maurizio Acerbo

Franca Bagnoli in Pasqualini è morta a Pescara oggi, mercoledì 2 settembre. Aveva 93 anni.

A farlo sapere è Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista.

Come ricorda Acerbo, è stata una protagonista del pacifismo e del dissenso cattolico, vicina e amica di personalità come Giovanni Franzoni e Giulio Girardi. Una vera rivoluzionaria cristiana.

«Ci vorrebbero tante testimonianze per ricordare i tanti tasselli di una vita di impegno sociale e ricerca culturale», aggiunge Acerbo, «l'ho conosciuta con Pax Christi, Padre Francesco, la Rete Radie Resch nella solidarietà con i popoli dell'America Latina e nelle campagne per la pace e il disarmo, l'associazione Italia-Nicaragua. La sua obiezione fiscale divenne un caso. Fu lei a chiamare a raccolta con la proposta di fondare Il mandorlo, la prima bottega a Pescara del commercio equo e solidale. Poi aprì una casa della cultura per le comunità migranti. Ma è davvero impossibile ricordare tutto. Franca era una donna coraggiosa, di incrollabili principi etici e di una cultura enorme quanto la sua sensibilità verso le sofferenze umane e gli altri esseri viventi. Era una cristiana e una comunista che sostenne la sinistra, Democrazia Proletaria e poi Rifondazione Comunista mettendosi anche a disposizione per candidature di servizio. È stata una maestra, un'amica e una vera compagna. Quando 3 anni fa ci invitò al suo 90esimo compleanno era particolarmente felice per Papa Francesco che dava finalmente cittadinanza nella chiesa a quelle posizioni critiche e sociali che aveva sempre sostenuto. Ciao Franca e grazie per tutto quello che hai fatto».

L'ultimo saluto domani, giovedì 3 settembre, nella chiesa della Madonna del Rosario in via Cavour alle ore 15.