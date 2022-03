Frana sulla A24, Cna-Fita: "Stop al rincaro pedaggi, si pensi alla sicurezza"

“Niente rinacri, prima la sicurezza”. E' un messaggio chiaro quello che la presidente della Cna Fita Abruzzo Luciana Ferrone lancia a istituzioni e Strada dei Parchi dopo la frana che ha costretto alla chiusura del tratto della A24 interessato e che sarebbe potuta sfociare in tragedia. “Occorre intervenire immediatamente per ripristinare la sicurezza lungo la A24 nel tratto tra Abruzzo e Lazio, che ieri è stato interessato da una caduta di massi sulla carreggiata che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime – dichiara Ferrone alla guida dell'associazione che conta 400 imprese dell'autotrasporto regionale -. Finché l’arteria non sarà messa in sicurezza, con la parallela A25, per tutte le gravi problematiche che le investono, non è possibile neppure parlare di aumenti dei pedaggi”. “Quanto accaduto ieri nella tratta compresa tra Carsoli e Vicovaro-Mandela – prosegue – desta interrogativi cui le diverse parti interessate, ciascuna per la propria competenza e senza giocare allo scaricabarile, devono intervenire con efficacia e rapidità. Strada dei Parchi e istituzioni pubbliche competenti su quei territori debbono trovare una intesa su tempi e modi per intervenire, perché non è possibile percorrere un’arteria di questa importanza, sia per chi del trasporto vive e lavora, sia per i semplici cittadini, con la paura addosso di veder piovere massi sulla carreggiata. Siamo in presenza di una priorità che deve far passare in secondo piano qualsiasi altra considerazione: si deve scrivere la parola 'fine' a una discussione sullo stanziamento necessario a intervenire per la sicurezza e iniziare i lavori”, chiosa Ferrone che ribadisce il “no” all'aumento dei pedaggi. “Come evidenziato dalla battaglia delle associazioni d’impresa e dai sindaci di Abruzzo e Lazio – conclude -, sarebbero di per sé inaccettabili: adesso però si sfiorerebbe il ridicolo”.