Fotografi e videografi abruzzesi si incontrano a Scafa per parlare del futuro. Dopo il primo incontro con l'assessore Mauro Febbo in Regione, ieri sera si è svolta una rimpatriata per discutere delle aspettative e dei nuovi aggiornamenti professionali con l'obiettivo di ripartire alla grande nel 2021.

Tutti uniti, confluenti in un'unica finalità, per "sostenere gli operatori del settore fotografico e favorire una ripresa economica per tutti noi", spiega il portavoce Mino Gelsomoro, rivolgendo un ringraziamento a Mauro Febbo, Antonio Buccella ed Emiliano Vitale "per aver ascoltato le nostre esigenze".