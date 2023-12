Foto sbagliata sui social dei Pooh per il concerto del primo gennaio: uno scatto di Montesilvano al posto di Pescara

Non è sfuggita al popolo dei social e ai fan dei Pooh l'errore sulla pagina Facebook e Instagram riguardante la foto del prossimo concerto del primo gennaio. Da qualche giorno, infatti, è apparso sulla pagina ufficiale della band un post dove si parla dei tre concerti che il gruppo terrà in questi giorni per la chiusura del 2023 e l'inizio del 2024. Fra le città ovviamente viene citata Pescara, ma la foto che dovrebbe essere correlata alla nostra città in realtà mostra un'immagine aerea di Montesilvano, in particolare la zona nord del lungomare. Sotto il post alcuni commenti hanno fatto presente che quell'immagine non è di Pescara, dove si terrà come noto il concerto gratuito il primo gennaio nell'area di risulta.