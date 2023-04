Il Forum H2O degli ambientalisti sulla ferrovia Pescara Roma: "Ritardi incredibili"

Anche il Forum H2O degli ambientalisti abruzzesi interviene in merito alla pubblicazione da parte del ministero dei decreti Via per il raddoppio ferroviario della Pescara Roma, necessario per portare l'alta velocità anche su quella linea. Il comitato, infatti, evidenzia come il ministero abbia sostanzialmente accolto le osservazioni, aggiungendo che ci sono stati notevoli e inaccettabili ritardi nella pubblicazione dei documenti, in quanto i pareri della commissione Via sono arrivati già il 6 settembre 2022:

"La Commissione Via aveva rilasciato i propri pareri già il 6 settembre 2022 ma per l'emanazione dei due decreti, gli atti che chiudono il procedimento di Via, serviva anche il parere della Soprintendenza speciale per i progetti del Pnrr per il ministero della cultura. Questi sono stati rilasciati solo a marzo 2023. Come largamente prevedibile la commissione Via. ha bocciato le ipotesi alternative di tracciato in quanto avrebbero traslato un'opera strategica da una zona sicura a una a rischio di esondazione del fiume Pescara. Da subito avevamo avvisato che si trattava di tentativi velleitari in quanto la Commissione nazionale Via ben difficilmente avrebbe dato l'ok a questo azzardo. "

Accolte invece le osservazioni sullo stralcio della ferrovia davanti a Santa Maria Arabona, trasformato in sottovia e in parte le osservazioni sull'impatto paesaggistico del viadotto di 1,5 km di scavalco del fiume Pescara e dell'autostrada, alleggerito nella struttura.

"Su questo aspetto il ministero della cultura ha chiesto un ulteriore sforzo progettuale a Rfi per far sì che la qualità architettonica del manufatto sia adeguata al contesto. Riteniamo che debba essere richiesto a gran voce l'intervento in sede di progettazione esecutiva di gruppi di tecnici di chiara fama a scala mondiale per dare seguito a questa indicazione."

I decreti del ministero:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvvedimenti/3812#:~:text=Scarica%20la%20determinazione

https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvvedimenti/3811#:~:text=Scarica%20la%20determinazione