Corso di primo soccorso cinofilo certificato di Formiamo Formazione, abilitati gli "Operatori Bau" [FOTO]

Primo soccorso cinofilo certificato proposto da Formiamo Formazione che ha fatto conseguire l'abilitazione di "Operatore Bau" a coloro che hanno frequentato la lezione.

Il corso nasce dal fatto che anche i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di essere soccorsi in modo corretto e tempestivo in modo da giungere in condizioni non disperate dal medico veterinario che resta una figura insostituibile.

«Un grazie di cuore a tutti i corsisti soprattutto ai più lontani fuori regione da tutto lo staff Formiamo», si legge in una nota, «è un grandissimo plauso a Stefania D'Amico per il suo prezioso contributo e esperienza nel campo e Antonella Martorella che ha dato un grande contributo nella riuscita dell’ evento. Grazie ragazzi. L’ inizio di una lunga serie di progetti anche nel settore cinofilo».

Il corso si è tenuto sabato scorso, 26 settembre nella sala convegni del Centro Città Bianca di Spoltore. Soddisfatto e carico il responsabile di Formiamo Formazione, l'istruttore Francesco Bevilacqua che commenta dicendo che «la nostra struttura si è specializzata oltre alle tecniche di soccorso nell’ ambito umano che già da diversi anni eroga formazione anche nel campo cinofilo per formare la popolazione e i conduttori degli amici a 4 zampe alle manovre di primo soccorso per prestare un tempestivo intervento nell’attesa che arrivi il medico veterinario o si arrivi in una struttura sanitaria veterinaria. Il primo di una lunga serie di progetti anche nell'ambito cinofilo».