Formazione al volontariato in ecologia e solidarietà, incontro il 30 settembre

“Formazione al volontariato in ecologia e solidarietà”.

L'incontro di presentazione dell'iniziativa proposta dall'associazione Nuova Acropoli è in programma giovedì 30 settembre alle ore 18, alle 19 e alle 20.

Il corso ha lo scopo di approfondire tematiche attuali quali il nostro rapporto con l’ambiente e con gli altri e di sensibilizzare i partecipanti a uno stile di vita ispirato ai valori senza tempo del volontariato.

Attraverso incontri, pratiche di team building ed esercitazioni in natura si avrà la possibilità di sperimentarsi in un percorso di crescita personale e di riflettere sul contributo che ognuno può dare per preservare la Natura e migliorare la società. L'appuntamento si terrà nella sede di Nuova Acropoli in piazza Duca D’Aosta, numero 31 a Pescara. Per informazioni sulle iniziative di Nuova Acropoli si può visitare il sito dell’associazione www.nuovaacropoli.it, oppure contattare l’associazione a questi riferimenti: Telefono/Whatsapp: 338 4741136 o e-mail pescara@nuovaacropoli.it.