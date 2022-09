A Città Sant'Angelo formazione dei dipendenti comunali e delle guide turistiche per le necessità delle persone autistiche

Intercettare le necessità delle persone autistiche formando i dipendenti comunali e le guide turistiche.

Questo l'obiettivo dell'intesa raggiunta a Città Sant'Angelo con l'associazione Autism Friendly Abruzzo dopo l'approvazione di una delibera di giunta.

«Con delibera di giunta», fanno sapere dal Comune, «abbiamo approvato un ulteriore finanziamento per il piano “Turismo accessibile”. L’importo permetterà di avviare i lavori di costruzione per una passerella di accesso alla spiaggia per i disabili. Ulteriore processo di abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio. Passi importanti, verso una civiltà inclusiva. Con il raggiungimento di questi obiettivi, il Comune di Città Sant’Angelo, mostra attenzione e partecipazione in ambito sociale».