Terminata la formazione avanzata di tre capitani di lungo corso nella base aeromobili della guardia costiera

Si è conclusa con successo la formazione avanzata di tre capitani di lungo corso appartenenti alla federazione italiana piloti dei porti.

Il percorso formativo, che si è svolto nella base aeromobili della guardia costiera di Pescara, è stato realizzato nell’alveo del protocollo tecnico d'intesa stipulato tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera e la federazione Italiana dei piloti dei porti.

Il protocollo si inserisce nel quadro di un'implementazione sinergica dell’attività delle due organizzazioni che negli ultimi anni ha visto il personale dei servizi tecnico-nautici sempre più coinvolti in ruoli di supporto dell’attività Sar.

Il programma del corso ha incluso sessioni di aggiornamento teorico, esercitazioni pratiche e simulazioni di scenari operativi. I tre capitani di lungo corso hanno avuto modo di approfondire le loro competenze e di disciplinare a livello operativo i criteri tecnici per l'ausilio agli interventi Sar, acquisendo inoltre la necessaria familiarizzazione per essere verricellati sulle navi mercantili in caso di necessità. La conclusione di questo corso rappresenta solo un primo passo di un percorso formativo più ampio e continuativo che vede il Corpo delle capitanerie di porto e la Fedepiloti lavorare insieme per garantire la massima sicurezza e competenza nel settore marittimo.