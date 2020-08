Il Comune di Pescara avvia il percorso di formazione per gli assistenti familiari

Un bando per reclutare otto persone che saranno formate alla professione di assistente familiare. Il Comune di Pescara, con l'assessorato alle politiche sociali, intende aumentare i servizi messi a disposizione delle famiglie, formando grazie a risorse regionali ottenuti reperite dal fondo sociale europeo, professionisti che saranno figure cruciali per il sostegno alle categorie e famiglie socialmente deboli, per contrastare la povertà e favorire l'inclusione sociale.

Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 del 28 agosto e potranno essere consegnate:

a mano in busta chiusa, con la dicitura “Abruzzo Care Family"; al Protocollo del Comune di Pescara, Piazza Italia – 65123, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

pec indirizzata a protocollo@pec.comune.pescara.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Abruzzo Care Family - Famiglie al Centro"

raccomandata a: “Comune di Pescara – Servizio Piano d’Ambito e Programmazione Sociale ed Educativa – Piazza Italia n. 1 – 65100 – Pescara, inserendo sulla busta la dicitura “Abruzzo Care Family – Famiglie al Centro"

L'obiettivo, spiega l'assessore Sulpizio, è prendere in carico i nuclei familiari multiproblematici grazie a dei voucher per i servizi a supporto dei caregiver familiari.

Il corso ha una durata di 400 ore, di cui 200 di formazione in aula e 200 di tirocinio ed èc ompletamente gratuito ed al termine si otterrà un diploma di riconoscimento professionale. Per le informazioni ed i requisiti: https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=633