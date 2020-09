Perde acqua la fontanella in via De Amicis: "Lì c'è una pozzanghera da mesi" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che la fontanella che si trova in via De Amicis, a pochi metri dall'incrocio con via Cesare Battisti e di fronte alla sede regionale della Rai Abruzzo, presenta da mesi una copiosa perdita d'acqua.

Il cittadino parla addirittura di "una pozzanghera" che invade tutto il marciapiede, inviandoci al riguardo anche un'eloquente fotografia, e auspica che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere questa spiacevole situazione.