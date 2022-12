Spenta e transennata la fontana musicale. Ma è solo per consentire lo svolgimento degli spettacoli di fine anno [FOTO]

La fontana musicale, a una settimana esatta dalla sua inaugurazione, non potrà fare bella mostra di sè, questa sera, durante lo show di Marco Papa e Vincenzo Olivieri che si terrà in piazza Salotto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "The big piano", infatti, è stata transennata. Ma per quale motivo l'opera di Remo Saraceni è già inaccessibile al pubblico? Presto detto: per motivi di sicurezza.

No, non c'entra niente la manutenzione. In occasione dello spettacolo comico "È la fine dell'anno" in programma tra poche ore, nonché del concerto di Loredana Bertè che domani pomeriggio infiammerà il centro cittadino a partire dalle 19, è stato necessario attuare alcune misure che consentissero lo svolgimento degli eventi senza rischi per l'incolumità pubblica. Per tale ragione la fontana è al momento spenta.

Stessa sorte è toccata alle luminarie con i "pupazzoni" che raffigurano i personaggi Disney (e non solo): si è reso necessario spostarle dalla loro location originaria - quella, appunto, di piazza Salotto - per riposizionarle poco più in là, per la precisione lungo corso Umberto I, dopo le casette del mercatino di Natale. E, a giudicare da ciò che era possibile vedere anche stamattina, questo trasferimento non ha minimamente inciso sul loro successo, visto che grandi e piccoli continuano tuttora a farsi le foto davanti a Minnie e Topolino, Babbo Natale e i trichechi. Di fatto, adesso, il passeggio su corso Umberto è ancora più "colorato". In attesa che la festa inizi.

Interpellato da IlPescara.it, l'assessore al commercio e grandi eventi Alfredo Cremonese, che oggi era in piazza per un ultimo sopralluogo, ha detto: "Le luminarie sono state spostate appena dopo Santo Stefano. Contemporaneamente abbiamo iniziato a montare il palco. La voglia di stare insieme, in questa città meravigliosa, c'è: pertanto questa sera e domani pomeriggio è tutto pronto per festeggiare insieme, ringraziando per ciò che abbiamo avuto nel 2022 e speranzosi per un salutare 2023".