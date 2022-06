Iniziano i lavori per la realizzazione della fontana musicale-luminosa in piazza Salotto

Predisposto il cantiere per l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione della fontana musicale-luminosa in via piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara.

Tutto pronto dunque per la costruzione di un'opera che modificherà l'aspetto della piazza più centrale della città.

La fontana avrà intorno i tasti di un pianoforte.

Tramite i tasti, premendoli, verranno attivate luci, musica e giochi d'acqua. La realizzazione della fontana prevede una spesa di poco superiore ai 300 mila euro e il Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per i divieti nell'area che da ieri, giovedì 16 giugno, saranno in essere fino al prossimo 30 novembre, dalle ore 7:30 alle 20.

«L’amministrazione comunale», si legge nella relazione al progetto definitivo/esecutivo, «ha l’esigenza di installare nuove opere ed elementi di arredo urbano in piazza Salotto e nelle vie limitrofe al fine di potenziare il potere attrattivo di questi luoghi, sia per la cittadinanza, sia per i turisti». Questa la premessa della decisione di installare l'opera nella piazza centrale di Pescara: una fontana musicale-luminosa interattiva, di forma circolare, realizzata in prevalenza in pietra naturale di alto pregio, che possa offrire ai visitatori la possibilità di essere coinvolti in un’esperienza multisensoriale tramite l’utilizzo di elementi della fontana. A elaborare il progetto della fontana è stato l’architetto Antonio Milillo, che è anche direttore dei lavori, mentre la parte ingegneristica è firmata dell’artista, scultore e designer italiano Remo Saraceni che ora vive in America.

Polemico, rispetto alla realizzazione dell'opera, il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli: «Inizia l’ennesimo scempio della città, rimanete collegati», scrive comndividendo una foto del cantiere, «in attesa di vederla credo che intervenire in piazza salotto con la fontana o nell’area di risulta con il palazzo della Regione, senza che la città ne sappia nulla sia un problema di partecipazione».