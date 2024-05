Si terrà sabato 4 maggio dalle ore 10 alle 13, presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, il convegno “Un cross dell’Europa”, organizzato dal Comune di Montesilvano, Coni Abruzzo, Federalberghi Abruzzo e Tentazione Europa, per conoscere la possibilità di ottenere fondi europei per associazioni sportive e pmi del settore turistico.

Si tratta di un incontro informativo per conoscere le opportunità di finanziamento europee disponibili nell’ambito del programma Erasmus+ Sport e da altri programmi settoriali, e tutte le procedure da seguire per inviare la propria candidatura e ottenere l’accesso ai fondi.

Il convegno è aperto a tutte le associazioni sportive dilettantistiche del territorio e pmi che operano nel settore del turismo sportivo.

Nel corso dell'evento di sabato 4 maggio interverranno professionisti esperti nella scrittura, gestione e valutazione di progetti sullo sport e del turismo sportivo con esempi di buone pratiche e casi di successo.

Saranno analizzati nuovi modelli di business e casi concreti già in essere in Abruzzo, dando spunto di riflessione per verificare insieme tutte le possibili azioni ancora da mettere in campo.

Durante l’incontro ci sarà un focus sull'importanza dei centri di formazione e innovazione che fungono da catalizzatori per la formazione avanzata e la ricerca. Inoltre, si analizzerà il potenziale delle piattaforme di e-sport e delle competizioni virtuali che possono attirare un pubblico globale e generare nuove fonti di reddito.

L'obiettivo è dimostrare come l'adozione di questi modelli innovativi possa non solo rispondere alle sfide del mercato attuale ma anche posizionare le associazioni sportive e pmi al centro di un ecosistema di crescita e innovazione sostenibile.

Per maggiori informazioni: info@tentazioneuropa.eu