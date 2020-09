Il governo stanzia 10 milioni di euro per il conservatorio 'Luisa D’Annunzio'. I fondi arriveranno dal ministero dell’università e della ricerca. Lo hanno reso noto il capogruppo della commissione cultura e istruzione alla Camera, Gianluca Vacca, e il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari.

“Siamo soddisfatti – commentano – che finalmente questi fondi siano stati stanziati con la firma al decreto ministeriale n. 645 del 10 settembre. Un buon risultato per tutto il nostro territorio: il conservatorio rappresenta una ricchezza culturale per Pescara, per l’Abruzzo e per tutti gli studenti che intraprendono gli studi in un’istituzione nobile e di alto valore come il Luisa D’Annunzio di Pescara”.