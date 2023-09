La Fondazione Pescarabruzzo invia beni in Ucraina a sostegno della popolazione in guerra

La Fondazione Pescarabruzzo ha inviato anche quest'anno beni di prima necessità alla popolazione in guerra, grazie alla collaborazione con l’associazione interculturale ucraina “Nessuno Escluso” con sede a Pescara. In particolare è stato spedito materiale sanitario insieme a indumenti e alimenti che sono arrivati a destinazione in questi giorni nell'ospedale locale e nel centro medico di Orichiv, nella regione di Zaporizhzhia. Un carico prezioso di beni di prima necessità che i volontari sul posto ci hanno documentato con delle immagini di ringraziamento da parte dei medici e dei sanitari.

L’invio di questi giorni segue il primo, realizzato nel luglio 2022. Un volume di quasi 20 tonnellate di beni di prima necessità (alimenti, medicinali, vestiario etc.) che la Fondazione Pescarabruzzo si è impegnata in prima linea a promuovere e realizzare a proprie spese come prima risposta in aiuto alla popolazione ucraina, che sta vivendo le conseguenze più atroci della guerra di invasione russa sul proprio territorio. La collaborazione con “Nessuno Escluso” è nata in occasione della raccolta fondi per i musicisti fatta a margine del concerto della National Chamber Orchestra di Kiev il 4 marzo 2022, al teatro Massimo di Pescara.

Un’iniziativa musicale trasformata in una testimonianza corale di pace, solidarietà e vicinanza al popolo ucraino da parte delle massime autorità istituzionali abruzzesi e pescaresi, nonché dell’intera comunità di cittadini. Con l’iniziativa di oggi continua l’azione forte e concreta della Fondazione a sostegno della grave emergenza umanitaria in atto in Ucraina: «Garantire continuità di aiuti umanitari è essenziale in un contesto di guerra che si protrae da così tanto tempo. Lo stato di emergenza che la popolazione ucraina sta vivendo non è finito. La Fondazione Pescarabruzzo, attraverso questi gesti concreti, intende offrire la propria vicinanza e il pieno sostegno alle popolazioni stremate», ha dichiarato il presidente Nicola Mattoscio.