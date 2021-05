Autismo, l'esperienza della Fondazione Paolo VI al convegno della Conferenza Episcopale Italiana

L'esperienza della Fondazione Paolo VI sull'autismo è stata protagonista al XXII convegno nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana dal titolo “Gustare la vita, curare le relazioni. Una prospettiva per la pastorale della salute”. L’evento proseguirà in modalità online fino al prossimo 13 maggio. Tanti gli ospiti illustri, i luminari e i rappresentanti delle più importanti realtà italiane impegnate nel campo dell’autismo. Nella giornata di ieri, 5 maggio, la onlus pescarese ha avuto l’occasione di raccontare la sua storia, ripercorrendo il percorso di passione, umanità e competenza che l’ha resa un vero punto di riferimento.

“È stato per noi un onore partecipare – dice l’avvocato Peppino Polidori, presidente della Fondazione Paolo VI – perché è un riconoscimento al nostro lavoro che portiamo avanti da anni. Del resto, già da tempo facciamo parte del tavolo nazionale sull’autismo promosso proprio dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, che ha organizzato il convegno: un luogo di confronto e crescita umana e professionale, dove abbiamo la possibilità di portare la nostra esperienza. Siamo lieti di poter dare il nostro contributo anche a livello nazionale in un settore delicato ma estremamente importante come quello dell’autismo”.