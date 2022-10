Per l'edificio della fonazione Paolo IV di Bolognano nuovi fondi: dopo i danni del sisma finalmente l'appalto

Sale a 1 milione 728 mila 261,54 euro il finanziamento destinato alla sistemazione e miglioramento sismico dell'istituto sanitario riabilitativo della fonazione Papa Paolo VI di Bolognano e questo, sottolinea il sindaco Guido Di Bartolomeo, significa poter dare il via all'iter per l'appalto e il recupero dell'edificio. Dalla Regione, spiega, arriveranno ulteriori 458 mila 849,23 euro per portare avanti il progetto e ridare nella piena funzionalità alla comunità l'edificio danneggiato nel 2016.

“L’importo complessivo è pari a 1.782.261,54 euro di cui 1.220.699,64 per lavori a base di gara, 16.362,26 euro di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso con 545.199,64 euro a disposizione dell’amministrazione comunale”, precisa Di Bartolomeo. “Dopo ben sette anni - conclude con soddisfazione - si può dar vita ad un intervento così rilevante per il nostro territorio, un risultato sicuramente da annoverare tra i successi di questa amministrazione comunale che conduce a conclusione, con anche un potenziamento dei finanziamenti un percorso mai portato a termine dalla precedente consiliatura”.