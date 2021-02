Folla in centro a Pescara, assalto ai locali e scoppia persino una rissa [FOTO]

Tre giovani, tutti con precedenti, sono stati denunciati per rissa aggravata e multati per divieto di assembramento e per ubriachezza, poiché si è constatato che avevano fatto uso di bevande alcoliche. Il fatto si è verificato in via De Cesaris

Folla e assembramenti ieri pomeriggio in centro a Pescara con un vero e proprio assalto alla zona della movida, dove è scoppiata persino una rissa, poi sedata dalla polizia: tre giovani, tutti con precedenti, sono stati denunciati per rissa aggravata e multati per divieto di assembramento e per ubriachezza, poiché si è constatato che avevano fatto uso di bevande alcoliche. Il fatto si è verificato in via De Cesaris, fuori da un locale, dove un gruppo di 7/8 ragazzi è venuto alle mani utilizzando anche una sedia per colpirsi.

Uno di loro, un 15enne residente a Pescara, ha riportato ferite alla testa e perciò è stato accompagnato in ospedale, dove i sanitari lo hanno medicato per trauma cranico. Ne avrà per 15 giorni. Gli altri due finiti nei guai sono un 31enne residente a Ortona e un 30enne di Francavilla al Mare. Nessuno dei contendenti ha voluto spiegare le cause della lite. Ulteriori indagini sono in corso per comprendere i motivi che hanno scatenato la rissa e identificare gli altri partecipanti. La squadra amministrativa della Questura sta svolgendo accertamenti per verificare eventuali violazioni da parte dell’esercente del locale dove i 7/8 giovani, seduti a due tavoli vicini, avevano consumato prima di discutere e venire alle mani.

Sanzionato, inoltre, un esercizio commerciale di ristorazione (con relativa chiusura per 5 giorni) che aveva consentito l'accesso a più clienti di quelli consentiti: nello specifico, stava servendo al banco diversi avventori nonostante, da protocollo anti Covid, l’ingresso fosse permesso a non più di 2 persone per volta.

Ieri gli aperitivi hanno preso il via dalla metà del pomeriggio e sono andati avanti fino a poco dopo le ore 18, quando le forze dell'ordine hanno chiesto ai clienti di lasciare i tavoli. Tanti i gruppi di ragazzi, spesso con mascherina abbassata, ancora in piazza Muzii dopo l'orario di chiusura delle attività. Alla fine 8 persone sono state sanzionate per la violazione del divieto di assembramento. Diverse persone anche in piazza Salotto e corso Umberto I.