Bagno di folla all'hotel Carlton per i giocatori dell'Inter [VIDEO]

Folla di tifosi e curiosi davanti all'hotel Carlton per l'arrivo del pullman dell'Inter come testimonia il video inviatoci da un nostro lettore. Stasera all'Adriatico si giocherà infatti l'attesa amichevole tra Inter e Villareal: tutto esaurito all'Adriatico per la partita.

Nessun autografo o selfie, ma un vero e proprio tifo da stadio quello che ha accolto i giocatori della squadra allenata da Simone Inzaghi.