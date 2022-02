Foibe, docente del liceo Da Vinci rimuove manifesto di Audere Semper: "È propaganda fascista"

È arrivato questa mattina davanti al liceo scientifico Leonardo Da Vinci dove insegna e ha strappato dal muro il cartellone “Ricorda i martiri delle foibe” affisso dall'associazione Audere Semper, “perché è propaganda parafascista”.

A compiere il gesto Andrea D'Emilio, docente di storia e filosofia del liceo pescarese, che le dichiarazioni sulle sue motivazioni le ha affidate a un video pubblicato sulla sua pagina facebook.

Video girato non appena strappato il manifesto.

“Sulle foibe abbiamo fatto un discorso storiografico serio, un dibattito pubblico vero a partire dai crimini commessi dai fascisti in Jugoslavia e la reazione criminale che furono le Foibe – afferma D'Emilio -. Questa è propaganda fascista e va rimossa. Manderò il video alla federazione che ha messo questo cartellone invitandoli ad agire a volto scoperto e non richiamare l'Audere Semper di d'Annunzio che agiva a volto scoperto e aveva una caratura intellettuale e culturale nettamente superiore a quella di Mussolini, non era beceramente razzista e fascita come Mussolini e soprattutto – ribadisce nel video – agite a volto scoperto”.

Poche ore dopo, sulla bacheca del professore, appare un secondo post con cui denuncia l'imbrattamento dello stesso muro dove c'era il cartellone con delle croci celtiche “e per me incomprensibili scritte nere. Mi dicono i miei studenti – scrive sul suo profilo Facebook . che queste croci celtiche stanno lì da tanto. Io insegno in questo liceo dal 10 gennaio e non me ne ero accorto. In entrambi i casi, che siano state fatte stamane o da tempo, è grave ed inaccettabile. Perché nessuno le ha mai rimosse? Perché non siamo educati abbastanza nell'antifascismo e nella cittadinanza democratica. È ora di esporre all'ingresso della scuola memorie antifasciste e partigiane. Continuano ad agire di nascosto, questi eroi”, conclude.