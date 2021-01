Focolaio Covid a Tocco da Casauria, il sindaco: "La situazione è difficile"

In paese, che conta circa 2.500 abitanti, attualmente ci sono 40 positivi e diversi nuclei familiari in quarantena, ma si attendono gli esiti di decine di altri tamponi

Situazione difficile a Tocco da Casauria, comune della provincia di Pescara dove in questi giorni si vive un costante ed esponenziale aumento dei positivi al Covid. In paese, che conta circa 2500 abitanti, attualmente i positivi sono 40 ma sono in attesa di referto decine di tamponi e dunque si presuime che il bilancio è destinato ulteriormente a salire.

Sono diversi i nuclei familiari in quarantena e la situazione è seguita con particolare preoccupazione dal sindaco Zaccagnini assieme alla Asl e alla Regione per capire l'evoluzione dei contagi e capire se saranno necessari provvedimenti restrittivi. Lo stesso primo cittadino, con un post su Facebook, ha lanciato un appello ai concittadini per non prendere alla leggera quanto sta accadendo in questo momento difficile: