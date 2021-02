Focolaio di Covid-19 nel dipartimento Sanità della Regione in via Conte di Ruvo, quasi 10 casi

I lavoratori sono in smart working, il primo contagio è stato accertato la settimana scorsa

Un focolaio di Covid-19 è stato accertato all'interno del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo negli uffici di via Conte di Ruvo a Pescara.

Quasi 10 i casi di positività al tampone per il Coronavirus rilevati tra il personale, come riferisce l'Ansa Abruzzo.

Nella struttura regionale operano circa 70 lavoratori e il primo contagio accertato rilevato risale alla scorsa settimana.

Subito dopo sono state avviate tutte le misure previste dai protocolli che hanno fatto emergere gli altri. Oltre all’esecuzione dei test molecolari sui dipendenti, è scattato anche il tracciamento dei contatti. Il focolaio è stato circoscritto rapidamente, ma il personale è in smart working.