Villa Serena risponde sui casi di Covid: "Screening tempestivo, rapido e ampio"

Villa Serena risponde sui casi di Covid segnalati dall'Ugl. La direzione sanitaria fa sapere che uno "screening tempestivo, rapido e ampio" ha portato "all’immediato tracciamento e all’individuazione dei casi di positività asintomatica legati al caso di un paziente positivo svelato dai test sui ricoverati puntualmente eseguiti all’interno della clinica".

"Una volta riscontrata la positività di un paziente – isolato e subito trasferito – si è proceduto al controllo dello specifico reparto, allargando poi lo screening a fasce sempre più ampie del personale. Da questo monitoraggio sono emersi alcuni casi di positività asintomatica in particolare in un reparto di riabilitazione ortopedica separato dal corpo centrale della clinica, per i quali sono stati attivati i protocolli di sicurezza stabiliti a livello nazionale e puntualmente rispettati".

I test rapidi dei quali Villa Serena si è dotata a suo tempo "hanno consentito di sottoporre il personale e i pazienti più esposti a un controllo a tappeto e di isolare i casi riscontrati. Lo studio preventivo e la successiva, sollecita attuazione del programma di prevenzione e intervento ha consentito di circoscrivere l’avvenimento in tempi rapidissimi". Oggi Villa Serena è pienamente operativa "per le attività dell’area medica, dell’area chirurgica e dell’area riabilitativa nonché per le attività dell’area residenziale".