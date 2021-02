Focolaio di Covid in una casa di riposo di San Valentino, 32 positivi tra ospiti e operatori

Focolaio di Covid-19 in una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore nella quale ci sono ben 32 persone positive al Coronavirus.

Di queste, si tratta di 25 dei 30 ospiti e di tutti i sette operatori della strutttura.

Due, al momento, i pazienti ricoverati in ospedale, tutti gli altri sono assistiti sul posto.

Il primo cittadino D'Angelo, che ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per gestire l'emergenza, parla di "una gravità che non può più non essere presa in considerazione", riguardo all'andamento del contagio nel paese. L'amministrazione comunale ha anche chiesto a Vincenzo Ciamponi, direttore generale della Asl di Pescara, ogni utile iniziativa per il contenimento del contagio sia a tutela degli ospiti della casa di riposo che dell'intera popolazione.

Il sindaco invita anche tutta la cittadinanza al rigoroso rispetto delle normative anti Covid per evitare un peggioramento ulteriore della situazione.