Pescarese arriva al gioco finale di "Avanti un altro" su Canale 5 [VIDEO]

Un ragazzo pescarese è arrivato al gioco finale di "Avanti un altro", il quiz show di grande successo in onda da dodici anni nella fascia preserale di Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis e l'immancabile partecipazione del suo fidato partner Luca Laurenti.

Si tratta di Flavio Nanni Nanni, che nella puntata trasmessa ieri sera, 14 aprile, si è dovuto fermare a pochi passi dall'ambito traguardo. Flavio, oggi 19enne, studia ingegneria a Milano e definisce la sua Pescara "una città bellissima".

Il programma metteva in palio ben 175mila euro da vincere, come consuetudine, sbagliando tutte le risposte. Sfortunatamente Flavio è stato fin troppo "bravo" e si è più volte inceppato dando le risposte corrette, anziché quelle errate. Per rivedere il momento con Flavio Nanni Nanni (che ha comunque conquistato il gioco da tavolo di "Avanti un altro") è sufficiente cliccare QUI.