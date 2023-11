Flavio Ferdani sarà il nuovo prefetto, proviene da Macerata

Sarà Flavio Ferdani il nuovo prefetto della provincia di Pescara.

La nomina ufficiale da parte del consiglio dei ministri c'è stata nella giornata di venerdì 3 novembre.

Ferdani prenderà il posto di Giancarlo Di Vincenzo destinato a un nuovo incarico all'Aquila.

Ferdani è nato a Villafranca Lunigiana il primo agosto 1958 e dopo il diploma di maturità classica a Pontremoli, si è laureato in Giurisprudenza all'università di Parma. È entrato in servizio il 3 aprile 1989 e l'ultimo incarico ricoperto è stato quello di prefetto di Macerata.

Il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, in una nota, ha inviato gli auguri di buon lavoro al prefetto Flavio Ferdani: «A nome dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Penne desidero esprimere i miei più sinceri auguri di benvenuto al prefetto Ferdani. Sono certo che avvieremo da subito un percorso di piena collaborazione istituzionale per sostenere e tutelare le aree interne della provincia di Pescara. Saluto e ringrazio con affetto il prefetto Giancarlo Di Vincenzo un uomo di saggio operato e di grande equilibrio che, con estrema professionalità, ha lavorato in questi anni nell’ottica della tutela del territorio con azioni mirate ed efficaci».