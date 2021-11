Tiro con l'arco, premiate in Comune le giovani Flavia Trabucco e Roberta Di Francesco dopo i trionfi ai campionati italiani indoor 2021

Flavia Trabucco e Roberta Di Francesco, giovani promesse del Tiro con l'Arco sono state premiate in Comune a Pescara dopo i trionfi ai campionati italiani indoor 2021.

Sono tutte e due tesserate con l’Asd Arcieri Abruzzesi, associazione sportiva che ha il suo campo di preparazione a Chieti scalo.

La Trabucco e la Di Francesco, nell'anno in corso, hanno raggiunto risultati eccezionali che le hanno poste ai vertici del movimento nazionale, in una disciplina che in Italia vanta una grande tradizione a livello internazionale e olimpico.

Basti pensare alle due medaglie, una di bronzo e l’altra d’argento colte ai recenti Giochi di Tokyo. Flavia Trabucco è reduce dalla medaglia d’oro conquistata ai Campionati Italiani indoor 2021 – categoria Ragazzi; mentre Roberta Di Francesco ha ottenuto l’argento nella categoria Junior. Le due ragazze, visibilmente emozionate e accompagnate dall’allenatore e dai famigliari, hanno ricevuto una pergamena di benemerenza sportiva dalle mani del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del presidente della Commissione comunale allo Sport Adamo Scurti. Molto soddisfatto nella circostanza, si è dichiarato il presidente regionale della Federazione Fitarco, Aldo Di Silverio.