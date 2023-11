Sentito e partecipato il flash mob per Gaza in piazza Salotto [FOTO]

Sentito e partecipato il flash mob per la popolazione civile di Gaza, nell'ambito del conflitto israelo/palestinese, che si è tenuto in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) nella mattinata di domenica 19 novembre e al quale ha partecipato, tra gli altri, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. La mobilitazione pacifista ha chiesto l'immediato "cessate il fuoco" e, a un segnale prestabilito, i manifestanti si sono buttati a terra per poi avvolgersi in lenzuoli bianchi.

Tra i numerosi promotori dell'iniziativa figuravano l'associazione Deposito Dei Segni, la Rete di Solidarietà con la Palestina e Pace nel Medioriente/Abruzzo Molise, I Colori del Territorio, Radio Città Pescara, il Collettivo Fucsia e il Cobas Pescara-Chieti. Ci sono state inoltre alcune adesioni personali: Giovanni Di Iacovo; Rolando D’Alonzo; Patrizia Di Fulvio; Gianfranco Piselli; Annarita Iezzi; Filomena Di Paola; Alessandro Salerno.

"Migliaia le vittime civili palestinesi nella Striscia di Gaza, senza considerare i continui attacchi di esercito e coloni agli abitanti palestinesi in Cisgiordania, rappresentano una striscia ininterrotta di sangue che va fermata, ora", si legge in una nota.