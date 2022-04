Flash mob delle associazioni a 7 anni dalla demolizione dell'ex Filanda Giammaria: "Aspettiamo ancora risposte dal Comune"

A sette anni di distanza dalla demolizione dell'ex filanda Giammaria, i comitati e le associazioni cittadine che si sono sempre battute per la tutela della storica struttura scendono in piazza per un flash mob. Appuntamento domenica 24 aprile all'ingresso del parto Peter Pan in via Rigopiano alle 11,30, dove le associazioni si ritroveranno per cercare di rialzare l'attenzione sulla questione della tutela e la conservazione dei resti dell'ex filanda:

"Non abbiamo cancellato l’impegno per la salvezza e la conservazione di quei resti, di quel luogo della memoria storica per la crescita e la trasformazione economica della città e, ancor più, per l’emancipazione femminile nelle nuove forme del lavoro e dell’aggregazione. Con grande riconoscenza pensiamo ancora alle donne, casalinghe e contadine, che scendendo dai colli coltivati di Pescara o salendo dalle rive pescherecce della marina, divennero operaie tessili e cominciarono a tessere anche la storia della loro e della nostra emancipazione sociale. Le amministrazioni comunali di Pescara hanno vissuto, insieme a noi, decine di incontri per trovare la soluzione più opportuna a modificare una previsione urbanistica errata che cancellava tutto questo; a consentire la salvaguardia dei diritti acquisiti che tuttavia avrebbero mortificato quel luogo della storia urbana e, contemporaneamente, a dare risposta alla necessità culturale e civica di valorizzare quell’episodio della nostra identità. "

I comitati e le associazioni ricordano che molto lavoro è stato fatto dal consiglio comunale e dagli uffici tecnici per arrivare ad una soluzione per restituire quel luogo simbolico alla città, con un piccolo parco e il restauro dell'edificio adibito a centro di documentazione del lavoro femminile:

"Ma a sette anni dalla delibera consiliare che avviava l’iter burocratico siamo ancora in mezzo al guado, in attesa delle decisioni operative finali. Ci sembra inaccettabile che si indugi ancora per una questione sulla quale si è registrato un ampio consenso politico. Le forze politiche al governo della città ed anche le forze dell’opposizione debbono riprendere le fila delle decisioni amministrative, sul principio che l’interesse pubblico a salvaguardare un bene culturale primario e ad incrementare le dotazioni pubbliche deve prevalere sugli interessi privati. Insieme possiamo garantire la conservazione e la valorizzazione di un luogo così importante nel nostro processo di divenire città. "

Il comitato Pro Filanda vede l'adesione di Italia Nostra Pescara e Italia Nostra Regionale Abruzzo – Udi Pescara - Spi Cgil Pescara – Cgil Camera Sindacale di Pescara - Mila donnambiente - Cap, Comitato Abruzzese del Paesaggio - Inu Abruzzo Molise – Oca Dd’A (Osservatorio partecipazione cittadinanza attiva, Pescara) - Commissione pari opportunità, Comune Pescara - Galina Caminante - Associazione Libertà e Giustizia – Fiab Pescarabici – Carrozzine Determinate – Legambiente Abruzzo - Associazione ville e palazzi dannunziani – Comitato stop al cemento – Accademia musicale pescarese – Comitato oltre il gazebo no filovia - Ambasciatori della Fame – Anfe delegazione provinciale Pescara - Associazione La Frangia - Auser Pescara – Spazio Donna Abruzzo - Fai Abruzzo e Molise - Archeoclub Pescara - Wwf Chieti-Pescara - Touring Club Pescara – Associazione Form Art - Laad. – Pescara Tutela - Le Majellane - Rosadonna.