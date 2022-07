Giù una quercia secolare per far posto a una rotatoria "eccentrica e pericolosa": flash-mob dei cittadini di Moscufo

Un flash mob oggi alle 17 per scongiurare l'abbattimento di una quercia secolare con un diametro di almeno un metro perché ritenuta pericolosa, ma pericolsa per i cittadini è la rotatoria che ne dovrebbe prendere il posto. Siamo nel Comune di Moscufo e realizzare una rotatoria in quel punto, denunciano i cittadini, significa mettere a rischio l'incolumità di chi percorre l'arteria stradale dato che soprattutto di notte c'è chi la percorre anche a 90 chilometri orari. Il progetto pensato dal Comune, sostengono, è “completamente eccentrico rispetto all'asse stradale, con una geometria pericolosa per gli automobilisti e chiunque attraversi l'intersezione, mentre ci sono tutti gli spazi per realizzare un progetto adeguato rispettando le norme”.

A dar loro voce è l'architetto Di Giampietro che è stato responsabile della sicurezza stradale di Pescara nel 2015 e che è proprio un progettista di strade e rotatorie. Per lui quella che si sta consumando è una vera "assurdità". L'appuntamento con il flash mob è proprio davanti alla quercia secolare che dovrebbe essere abbattuta. I problemi denunciati dai cittadini sono anche altri. Secondo quanto riferito sarebbe assente anche la segnaletica atta ad indicare la presenza di un cantiere cosa che, sottolineano i cittadini, costituirebbe un “illecito grave”.

Con l'obiettivo di salvaguardare la quercia, ma anche e soprattutto la sicurezza di chi percorre la strada i cittadini diffidano quindi il sindaco e i responsabili dal proseguire la realizzazione di “un progetto pericoloso e illegittimo, per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente, il rispetto delle leggi e delle norme".