Il Fla cerca volontari: ecco la "chiamata" del Festival

In attesa del suo ritorno, come ogni anno, a novembre (più precisamente dal 9 al 12), il Fla - Festival di Libri e Altrecose chiama a raccolta chi è interessato a lavorare come volontario, lanciando una verae e propria "call" per reclutare giovani volenterosi.

Perché diventare un volontario del Fla? "Possiamo darti tanti motivi", si legge in una nota. "Potremmo chiederlo a chi già lo ha fatto, come Mark, che si è trovato a giocare a biliardo con Luca Sofri. Oppure ad Andrea, che si è trovata in macchina con Samantha Cristoforetti (prima che andasse nello spazio, ovviamente!) e si è sentita dire che il suo nome era proprio bello. Oppure potremmo chiederlo al direttore del Fla, Vincenzo, che sicuramente vi racconterebbe come il lavoro dei volontari “aiuta a migliorare il piccolo pezzo di mondo in cui viviamo”. Senza dilungarci troppo, però, vi possiamo dire che è un’esperienza divertente, unica, coinvolgente, aggregante. E che è solo grazie al tuo preziosissimo aiuto che riusciamo, da più di 20 anni, a portare un po’ di bellezza e di cultura nella nostra città nei 4 giorni del festival".

Ma cosa fa un volontario del Fla? Innanzittutto c'è la squadra location: sono i volontari che si occupano della riuscita degli eventi in tutti i luoghi della manifesetazione (auditorium Petruzzi, circolo Aternino, teatro Circus, sala Favetta e così via). Loro sono il volto del Fla, quelli che accolgono il pubblico e gli autori agli eventi. Poi c'è la squadra accoglienza: sono i volontari che si occupano della logistica degli autori. Li vanno a prendere in stazione o in aeroporto e li accompagnano ai vari eventi, in hotel e a volte a cena.

Non mancano inoltre la squadra fotografi, cioè i volontari che si occupano di fare video e fotografie durante tutti gli eventi, e la squadra social, cui è affidata appunto la comunicazione social durante il Fla. Storie, Reels, Post, Facebook e Instagram sono i loro migliori amici. Per diventare un volontario è sufficiente compilare un breve questionario disponibile QUI e si verrà poi contattati dall'organizzazione a per conoscersi meglio.