I numeri del Fla 2021: 25 mila spettatori in 4 giorni di eventi, D'Aquino: "Festival insolito e coraggioso"

Circa 25 mila presenze nei quattro giorni di eventi del Fla, il Festival di Libri e altre cose arrivato alla sua diciannovesima edizione nel 2021. Lo ha fatto sapere il direttore del Fla Vincenzo D'Aquino che ha tracciato un primo bilancio dell'edizione che si è conclusa pochi giorni fa a Pescara. D'Aquino ha parlato di un festival insolito e coraggioso, per soddisfare la voglia di solcaità e di cultura.

"?Una presenza di pubblico, una voglia di cultura e di spettacolo, che per esempio ha portato gli organizzatori ad aggiungere un'ulteriore data per lo spettacolo di Remo Rapino, dal suo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Per non dire del sold out dello spettacolo di Andrea Scanzi, dedicato a Battiato. Il giornalista ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video “dell’applauso infinito con cui Pescara ha salutato il debutto del mio spettacolo su Franco Battiato. È stato meraviglioso. Il teatro Circus di Pescara era sold out e ci ha riempito di affetto. Grande pubblico anche per Federico Zampaglione, anima dei Tiromancino.

?E poi l’incontro con Vera Gheno e il suo Le ragioni del dubbio. L'arte di usare le parole, la presentazione di L’alba dei nuovi dèi con i seguitissimi Andrea Colamedici e Maura Gancitano, Luca Sommi con il suo Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia, Paolo Berizzi, giornalista sotto scorta da febbraio 2019, unico cronista europeo sottoposto a protezione per minacce neofasciste e neonaziste. Molto seguiti l’incontro con Nicola Gratteri, il reading di Annalisa Camilli dedicato al G8 di Genova, l’appuntamento con Fumettibrutti e Joe1 e la loro Cenerentola punk. Fino alla presentazione di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post, con Luca Sofri."

D'Aquino ha anche ricordato la consegna del premio Metamer al poete Franco Arminio, che sarà attribuito da quest'anno in ogni edizione ad un autore che dedicerà un'opera ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio.