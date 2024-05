I firmatari della petizione contro il centro sportivo di Colle Breccia: "L’annullamento in autotutela presuppone che l’atto sia illegittimo"

«In seguito al comunicato stampa fatto dall’assessore comunale di Pescara allo Sport, Patrizia Martelli, è doveroso, come residenti firmatari della petizione dell’impianto sportivo “Colle Breccia”, evidenziare che i fatti narrati non sono esattamente corrispondenti alla verità».

Questo quanto si legge in una nota attraverso la quale i cittadini ricostruiscono, dal loro punto di vista, i passaggi chiave della vicenda che ha portato il sindaco Carlo Masci all'annullamento della delibera che permetteva ai gestori di coprire i campi sportivi con delle tensostrutture.

«Nel dicembre 2023», prosegue la nota, «i residenti di Colle Breccia venivano a conoscenza che sarebbero stati realizzati, tra l’altro, 5 campi di padel coperti con struttura fissa alta 11.50 metri come previsto dal progetto, approvato con delibera di giunta numero 868 del 16 novembre 2023. Lavori che, tra l’altro erano già iniziati con la realizzazione del campo di calcetto, beach volley coperto da pallone e demolizione degli spogliatoi senza la nomina del direttore dei lavori e collaudatore (avvenuto a fine gennaio 2024), impatto acustico (studio datato fine febbraio 2024) e autorizzazione ambientale (concesso alla fine di marzo 2024). In sede di consiglio comunale del 28 dicembre 2023, su insistenze della minoranza venivano ascoltati i residenti che esponevano le loro ragioni e il sindaco si impegnava a fare un incontro con un rappresentante dei residenti, il concessionario e lui. In data 23 gennaio 2024 veniva presentata la petizione a firma di oltre 300 persone che chiedevano al sindaco e alla giunta di volersi adoperare affinché le predette criticità venissero risolte o con la non realizzazione dei campi di padel e relativa copertura oppure con una diversa collocazione non a ridosso del condominio PE2 L4-L5, e palazzine confinanti, che venisse verificato e valutato l’impatto ambientale dell’intervento secondo conformità ai vincoli esistenti, infine che venisse valutata la sicurezza della viabilità e mobilità accessibile, o quale ultima razio annullare in autotutela le delibere in oggetto indicate».

Poi i residenti firmatari proseguono: «In data 24 gennaio 2024 su richiesta delle opposizioni si teneva il comitato di garanzia nel quale i residenti evidenziavano al Rup (responsabile unico del procedimento), Angelo Giuliante, e all’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, la mancanza delle autorizzazioni innanzi dette e che i lavori erano gia stati iniziati e alcuni già realizzati. Difatti il Rup aveva con verbale del 23 novembre 2023 autorizzato il concessionario a fare solo le pulizie che tra l’altro erano iniziate nell’estate del 2023. Non ricevendo alcuna convocazione da parte del sindaco né provvedimenti a seguito della riunione del 24 gennaio 2024, in data 21 marzo 2024, su richiesta delle opposizioni si teneva un'altra commissione di garanzia alla quale non erano presenti né il Rup, Angelo Giuliante, né l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, si impegnava affinchè nel prossimo consiglio del 28 marzo 2024, fosse approvato la mozione per un incontro tra i residenti, i politici e il concessionario. A seguito della mozione approvata in sede di consiglio comunale del 2 aprile 2024, il 12 aprile 2024 avveniva il tanto sospirato incontro, nel corso del quale, presente anche la Martelli, il sindaco Carlo Masci, chiedeva al concessionario di spostare il pallone dei campi di padel dal lato della piazza, come richiesto nella petizione depositata il 23 gennaio 2024. Il concessionario affermando di avere tutte le autorizzazioni necessarie come da progetto approvato dalla giunta comunale in data 16 novembre 2023, confermava di andare avanti con i lavori. Alle affermazioni del concessionario, i politici di maggioranza presenti, dichiaravano che loro avevano fatto il possibile per accogliere la petizione ma nulla potevano di fronte al diniego dell’aggiudicatario della gara. A tal punto i rappresentati del comitato dei residenti facevano presente che il progetto è in contrasto che le norme del piano regolatore del Comune di Pescara, e nello specifico con l’articolo 51, e nel particolare per quanto attiene le distanze del fabbricato con archi in legno e telo di chiusura in pvc, nonché le coperture che nel totale non devono superare 1/10 della superficie totale dell’impianto sportivo. A tali rilievi, sollevati dai residenti, il sindaco Carlo Masci dava mandato al dirigente dei Lavori Pubblici e al Rup di approfondire la problematica, che si concludeva con l’annullamento in autotutela della delibera di giunta numero 868/2023, giusto provvedimento di giunta numero 400 del 2 maggio 2024».

Questa la conclusione dei residenti firmatari della petizione: «Se non fossero stati i residenti firmatari della petizione a evidenziare che il progetto approvato con delibera di giunta numero 868/2023, è in palese contrasto con il Prg (piano regolatore generale) i lavori sarebbero stati realizzati in totale violazione delle norme. L’annullamento in autotutela presuppone che l’atto da annullare sia illegittimo Di conseguenza, affermare che il passo indietro nasca dall’ascolto dei cittadini, oltre a non essere vero, denota una preoccupante impreparazione dell’assessore alle regole più elementari che anche l’amministratore pubblico più impreparato dovrebbe conoscere».