L'attacco di Fioriti (Contribuenti Abruzzo): "Su viale Marconi ormai per i residenti sembra il gioco dell'oca"

Nuovo attacco da parte dell'assocazione consumatori "Contribuenti Abruzzo" con il presidente Donato Fioriti che interviene sui lavori in viale Marconi, dopo l'ultimo avanzamento del cantiere nel tratto vicino allo stadio:

"Al peggio non c'è davvero mai fine, lo stanno scoprendo oramai da tempo i residenti e coloro che avessero la ventura di frequentare viale Marconi a Pescara. Da una parte l’impossibilità di fermarsi per un acquisto in un negozio, dall’altra la direzione di marcia con tombini disseminati e pericolosi per bici e motorini, ancora i pericoli per coloro che attendono l’autobus, i marciapiedi “ostili”, infine una segnaletica davvero “sui generi.“Sembra ormai di trovarsi su “scherzi a parte”- . Infatti, le palazzine lato monti di viale Marconi, nella parte terminale della via, sembrano letteralmente imprigionate. Coloro che avessero la sventura di risiedere al civico 354, adiacente la stazione di servizio Eni, se ne facessero proprio una ragione e si adattasseroi al “gioco dell’oca”.

La nuova segnaletica orizzontale, aggiunge Fioriti, prevede che i residenti uscendo dal cortile potranno andare solo verso destra a causa della doppia linea continua che non consente né di percorrere un paio di metri diritto, verso via Elettra, né a sinistra, direzione di marcia sud - nord su viale Marconi:

Se si volesse andare in via Elettra o verso la parte nord della via si dovrebbe andare verso destra, fare la rotatoria del McDonald's e tornare indietro per le altre direzioni. Inoltre i malcapitati residenti del civico 354 possono entrare nel loro cortile solo se provengono da nord (rotatoria di via Pepe). Per cui, se provengono dal McDonald's devono andare diritto fino alla rotatoria di via Pepe e poi tornare indietro. Ci auguriamo che per un paio di metri di passaggio l’amministrazione comunale “liberi” i residenti del civico 354 come anche gli altri delle altre palazzine nella parte terminale della via”