Fioriti (Contribuenti Abruzzo) sull'interruzione dell'elettricità per lavori a Porta Nuova: "Preavviso meno di 24 ore prima e di domenica mattina"

Un avviso di interruzione dell'energia elettrica affiso con appena 24 ore di anticipo, e soprattutto di domenica mattina. Il presidente di Contribuenti Abruzzo Donato Fioriti, critica la scelta fatta da e-distribuzione per comunicare con così poco preavviso i lavori che comporteranno l'interruzione dell'energia elettrica dalle 9 alle 15 in una parte di viale Pindaro, viale Marconi e via Muzio Sforza:

"E-Distribuzione domani non erogherà energia elettrica dalle ore 9.00 alle ore 15.00, quindi per tutta la mattinata e parte del pomeriggio, per diversi numeri civici della zona viale Marconi- viale Pindaro. Previsti dei lavori sulla linea. Cosa c’è di strano? Nulla , tranne che l’avviso è stato affisso alla domenica mattina. Questa mattina poco prima delle 10. Complimenti davvero a e-distribuzione per la tempestività dell’informazione e per un attenzione supplementare in un giorno festivo. Davvero non poteva esserci un preavviso minimo sufficiente a far preparare al disagio i residenti ed i commercianti, nonchè gli uffici privati (questi ultimi ovviamente chiusi oggi; solo domattina ne avranno contezza)?"