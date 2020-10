Arrivano a Pescara le fioriere in acciaio in sostituzione dei blocchi di cemento antisfondamento [FOTO]

L'amministrazione comunale ha avviato le operazione di sostituzione delle vecchie barriere in cemento antisfondamento con delle fioriere di acciaio corten. In questo modo, ha spiegato l'assessore Sulpizio, si va a migliorare sensibilmente il decoro e l'aspetto degli arredi urbani. I vecchi blocchi, per quanto funzionale, erano esteticamente poco gradevoli. Le prime fioriere sono state collocate ieri in Via Roma e in Via Trento.

I sistemi furono installati dopo gli attentati terroristici a Nizza ed in Germania, dove tir e furgoni furono lanciati contro la folla nei centri storici e sul lungomare: