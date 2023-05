Il rettore dell'università Stuppia sulla fine della pandemia da Covid: "Non dimenticare e dimostrare di aver imparato"

«È una notizia importante. Per come la vedo io è una presa d'atto che le pressioni, soprattutto sugli ospedali e il tasso di mortalità, si sono progressivamente ridotte e stiamo andando avanti verso la bella stagione».

Commenta così a LaPresse Liborio Stuppia, virologo e rettore dell'università Gabriele D'Annunzio la notizia che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine della pandemia.

«Le nuove varianti che ci sono, ne stiamo anche noi trovando molte, non sono caratterizzate, nessuna, da un'aggressività particolare e a questo punto è stata fatta la scelta che poi è una scelta comunque anche politica, del dichiarare finito lo stato di emergenza», prosegue il professore ordinario di genetica medica e responsabile del laboratorio di genetica molecolare dell'ateneo abruzzese, «non dimentichiamoci di quello che è successo. Non pensiamo di tornare indietro all'epoca del Covid perché questa è stata comunque una lezione. La prima volta passi che veniamo colti impreparati ma non deve più succedere. Quindi bisognerà comunque incentivare, in ogni caso sul territorio, la sorveglianza e magari continuare, ogni tanto, a sequenziare le varianti, là dove ci siano dei pazienti positivi. Bisognerà continuare a tenere aggiornate tecnologicamente le strutture che fanno questo lavoro di identificazione dei virus. Insomma, bisognerà dimostrare di aver imparato».