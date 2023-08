Terminati gli asfalti in via Budapest e via Genova a Villa Raspa di Spoltore, il sindaco: "Rifaremo tutte le strade comunali" [FOTO]

Terminati i lavori in via Budapest a Villa Raspa di Spoltore e in via Cagliari. Nello specifico, per quanto riguarda via Budapest, ad essere stati completati sono stati gli asfalti dall'incrocio con via Parigi, nei pressi dell'incrocio con via Zurigo e nel pressi della rotatoria di via Stoccolma.

Complessivamente gli interventi hanno visto un investimento di oltre 45mila euro (40mila 731,20 per via Budapest su un'area di 2030,90 metri quadrati e 14mila 484,12 per via Cagliari per complessivi 380 metri quadrati) e rientrano nel progetto esecitivo “Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali Oop21/19”.

In entrambi casi gli interventi hanno riguardato la pulizia stradale, la fresatura di pavimentazione stradale, la demolizione di tratti stradali sprofondati in prossimità delle tubazioni, il trasporto a rifiuto, la rimozione e rimmissione a quota di chiusini e griglie e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Un intervento, specifica l'amministrazione, che segue quelli già fatti in altre strade comunali e cioè via Parigi, via Firenze, via Sant’Agostino in località Santa Lucia, via Silvio Pellico, via Vienna e via Garibaldi in località Santa Maria. Lavori che in questo caso hanno visto anche la realizzazione di nuovi dossi di attraversamento resinati, di nuove caditoie e sottoservizi, di nuove corporature in pietra e il rifacimento del sottofondo statale dell'area parcheggi che si trova in prossimità della chiesa di San Camillo oltre alla pulizia delle strade, la rimozione dei rallentatori, la fresatura di pavimentazioni stradali, la realizzazione di un nuovo tappetino di usura e della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

“Siamo soddisfatti degli interventi che hanno reso più bella e sicura la frazione di Villa Raspa” dichiara il sindaco Chiara Trulli ricordando gli altri interventi che si stanno programmando sia nel centro storico che nel resto del territorio comunale “come nella zona di Frascone e in alcune traverse di Via Sangro che hanno bisogno di rifacimenti. Questa programmazione – conclude - porterà piano piano ad asfaltare in maniera adeguata l’intero comune, in continuità con i numerosi interventi diffusi che abbiamo avviato negli anni”.