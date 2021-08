Finanziamento da 750 mila euro per la scuola Ritucci di Città Sant'Angelo

Ammonta a 750 mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Città Sant'Angelo per il rifacimento della vecchia ala della scuola "Pasquale Ritucci".

Al termine dei lavori il plesso scolastico sarà una struttura nuova e sicura.

Una grande mole di lavoro per far sì che alla chiusura del cantiere, ci sia una scuola moderna e all’avanguardia.

Nello specifico, tutta la parte più “vecchia” della scuola Ritucci verrà abbattuta per poi ricostruire il tutto, rispettando i criteri antisismici, massimo efficientamento energetico con un’architettura moderna che consentirà di avere un ambiente stimolante. In totale saranno realizzate otto aule da suddividere i cinque per la didattica, due aule speciali e una biblioteca. Oltre questi otto punti, saranno costruiti nuovi servizi igienici e diverse zone comuni. Soddisfatto per l’aggiudicazione del bando del ministero dell’Istruzione il sindaco Matteo Perazzetti: “Continua il nostro percorso all’insegna della ricerca di finanziamenti e bandi. Questo lavoro alla Ritucci, ci permetterà di dare un nuovo spazio alle attuali generazione e a quelle future, consegnando loro un ambiente moderno e stimolante. Oltre a questo ultimo finanziamento ottenuto, sono certo che ne arriveranno altri. Le possibilità ci sono e vanno colte il più possibile".

Anche la dirigente scolastica, Simona Marinelli accoglie con entusiasmo la notizia: “Ci fa davvero piacere che siano arrivati questi 750 mila euro da investire nella Ritucci. Questo ci permetterà di avere una scuola nuova e all'avanguardia, che consentirà ai nostri alunni di fruire di spazi moderni e accoglienti e ai docenti di attivare una didattica laboratoriale, sempre più vicina alle esigenze formative dei bambini.”