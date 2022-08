In arrivo 8 milioni di euro per finanziare nuovi asili nido

Il vice sindaco nonché assessore comunale alla pubblica istruzione e all'edilizia scolastica, Gianni Santilli, fa sapere che sono stati stanziati 8 milioni di euro per finanziare la realizzazione di nuovi asili nido a Pescara. Si parte da 4 milioni messi a disposizione per costruire 3 asili, ma questi soldi potrebbero addirittura raddoppiare se lo stanziamento di fondi per un quarto asilo, ammesso attualmente con riserva, dovesse infine essere approvato dagli Enti competenti. E così sarà, a quanto pare, visto che Santilli dà praticamente per certi tutti i finanziamenti.

Comprensibilmente, di conseguenza, il vice sindaco esprime tutta la sua soddisfazione, dichiarando a IlPescara.it che "questo è un grosso risultato conseguito dall'assessorato alla pubblica istruzione e all'edilizia scolastica. Potremo mettere in cantiere la costruzione di 3 nuovi asili nido in altrettante zone di Pescara, ma in realtà queste strutture potrebbero diventare anche 4. Gli asili in questione, per i quali il finanziamento è già sicuro, sorgeranno in via Celestino V, via Santina Campana e via Lago Isoletta. Riceveranno un finanziamento di 1.437.624 euro ciascuno, per un totale di 4.312.872 euro. Un risultato fantastico".

Ma non finisce qui, come puntualizza Santilli: "Abbiamo in serbo ancora una "sorpresa". In ballo, infatti, c'è altresì il cantiere per un nuovo asilo in via Rubicone, il cui finanziamento è stato però ammesso con riserva, pur essendo pressoché certo. Se dovesse essere approvato anche questo, arriverebbero ulteriori 3.594.060 euro. Tutti questi fondi sono stati stanziati grazie al Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il raggiungimento di un simile obiettivo, che riteniamo molto importante e che non esitiamo a definire storico".