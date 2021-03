Il Comune di Spoltore ottiene 2 finanziamenti per 2 milioni e mezzo di euro

I fondi saranno destinati interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico

Due milioni e mezzo di euro destinati al Comune di Spoltore con due distinti finanziamenti per interventi di messa in sicurezza ed efficiantamenti energetico.

Come spiega il sindaco Luciano Di Lorito sono state accolte entrambe le richieste dell'amministrazione comunale.

«Questo», aggiunge il primo cittadino, «dimostra la bontà delle scelte programmatiche effettuate di concerto con i nostri uffici».

Tutti e due i finanziamenti richiesti riguardano il dissesto idrogeologico. «La fragilità del nostro territorio è un problema che viene da lontano», spiega Di Lorito, «in diverse occasioni abbiamo sperimentato cosa significa: per questo è una delle priorità dell'amministrazione». Poiché l’importo delle richieste è risultato superiore all’entità dello stanziamento nazionale, sono state assegnate delle priorità per l’attribuzione del contributo considerando la situazione di bilancio degli enti che hanno presentato domanda.

Così conclude il sindaco:

«È un motivo di soddisfazione in più che tutte le nostre domande siano già state accolta, senza dover aspettare la disponibilità di ulteriori fondi a livello centrale».

Spoltore ha ottenuto due finanziamenti: i lavori andranno affidati entro dieci mesi (per il finanziamento da 500 mila euro) ed entro quindici mesi (per il finanziamento da 2 milioni).