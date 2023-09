La finale di 'Italia's Got Talent' in esclusiva su Disney Plus: Pescara tifa per Maura Moggi

Maura Moggi, giovane artista di Pescara, parteciperà alla finale di "Italia's got talent" portando sul palco una coreografia. La trasmissione sarà disponibile a partire dalle 19 di venerdì 29 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus. Sono dieci i finalisti, su un totale di 3.355 concorrenti iscritti, che hanno conquistato l’accesso all’ultima puntata del talent show e che si contenderanno la vittoria di questa nuova edizione, con il vincitore che si aggiudicherà un premio di 100.000 euro. Dopo le audition in giro per l’Italia che hanno visto gli aspiranti artisti di tutti i generi esibirsi sul palco, superando le varie fasi di selezione dello show e arrivando a conquistare le emozionanti semifinali, si è ora composta la rosa dei finalisti, con talenti appartenenti a diverse categorie, dal ballo al canto, dall'acrobazia alla comicità.

A contendersi la vittoria, oltre a Maura, saranno anche i B Unique dall’India, che inventeranno figure e forme coreografiche; Francesca Cesarini di Magione (Perugia), che si esibirà in una performance di pole dance; Tiberio Cosmin di Roncadelle (Brescia) con un pezzo comico; Flora Donzelli da Napoli con una esibizione canora; i Ping Pong Pang da Tarquinia, che porteranno una delle loro originali performance di ballo con le racchette; Noemi Realforte di Cinisi (Palermo) che punterà sulla sua voce; Lennie Simo dal Massachusetts (Usa) che proporrà una delle sue session in cucina; la Turkeev Family, famiglia ucraina che vive in Germania, con una performance aerea; e Yoko Yamada, bresciana che vive a Venezia, con un brano di stand-up comedy.