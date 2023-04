Riprendono i lavori della filovia sulla strada parco: i mezzi che la percorreranno sono stati tutti consegnati alla Tua

Dovrebbero riprendere dopo le festività i lavori sulla strada parco per la realizzazione del tracciato del filobus. Certo è che l'obiettivo della Tua è di partire il prima possibile per arrivare a la messa a terra dei mezzi. Messa a terra per i collaudi che inizialmente era prevista ad inizio anno.

A fermare tutto come noto era stata la sentenza del Tar (Tribunale regionale amministrativo) che aveva accolto il ricorso del Comitato strada parco bene comune che chiedeva la sospensione dei lavori. A rimettere tutto in gioco è stato nei giorni scorso il consiglio di Stato che quella sospensiva l'ha annullata affermando che l'infrastruttura rappresenta un “interesse pubblico” e che dunque ha priorità. La discussione di merito è prevista per il 16 luglio e se arriverà al conferma di quanto detto si partirà con i collaudi degli EquiCity 18 della Van Hool già consegnati alla Tua per arrivare alla definitiva entrata in funzione della struttura. Oggi però la priorità è quella di riaprire il cantiere per consentire il loro passaggio: riapertura formalmente comunicata al ministero con una lettera inviata dal responsabile del procedimento.

L'Equixity passare in città in realtà lo abbiamo già visto quando il sindaco Carlo Masci prima ancora che il consiglio di Stato si pronunciasse, ha partecipato al test per la valutazione della durata delle batterie. Test che ha visto il mezzo percorrere diverse vie della città e immortalato proprio dal comitato con l'ennesimo conseguente scontro tra le due parti. Uno dei timori della Tua qualora si fosse prolungata di almeno un anno la questione giudiziaria era tra l'altro quello che si logorassero. Cosa per la quale nel suo ricorso al consiglio di Stato contro la sospensiva chiese in subordine “un'idonea cauzione di almeno 2 milioni di euro da tenere ferma fino alla definizione del giudizio di appello”.