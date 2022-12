Stop ai lavori della filovia: accolto dal Tribunale amministrativo il ricorso del Comitato strada parco bene comune

“Il Tribunale aministrativo regionale per l'Abruzzo sezione stacca di Pescara (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proprosto, lo accoglie nei termini e limiti indicati in motivazione. Condanna tutte le parti resitenti e controinteressate, in solido tra loro e in parti uguali al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi 6mila euro oltre contirbuto unificato e accessori come per legge”.

Questo quanto si legge in calce al dispositivo del Tar che in 51 pagine spiega l'accogliemento del ricorso presentato dal Comitato strada parco bene comune che di fatto,è l'ennesimo stop alla realizzazione della filovia. La decisione è stata presa il 14 ottobre dal presidente Paolo Passoni, la consigliera Renata Emma Ianigro e il consigliere estensore Massimiliano Balloriani.

Nell'attesa di leggere tutto il documento l'avvocato Matteo Di Tonno anticipa a IlPescara che con la sentenza sarebbero state accolte le rivendicazioni del comitato riguardo sia l'impatto ambientale dell'opera che le lacune lamentate in termini di sicurezza: sia per la ciricolazione che per i pedoni. Di fatto, aggiunge, "è stato annullato il nullaosta del ministero e quindi è stato annullato il via libero" con il cantiere che si dovrà dunque fermare e anche l'ipotesi a quanto pare paventata nello stesso dispositivo che si dovrà demolire il già fatto.

Contro la decisione si potrà ovviamente ricorrere al consiglio di Stato. Certo è che per chi si oppone all'opera oggi può cantare vittoria.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++