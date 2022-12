Masci al Tg4 sulla filovia della strada parco: "Pescara proiettata in una dimensione europea" [VIDEO]

La filovia della strada parco finisce su Rete 4. Ieri pomeriggio al Tg4, durante l'approfondimento che segue l'edizione delle ore 19, si è infatti parlato dell'annosa vicenda che, come noto, ha subìto di recente uno stop, dovuto alla decisione del Tar.

Il sindaco Carlo Masci, intervistato da Remo Croci dentro uno dei 6 nuovi mezzi pubblici che sono stati acquistati da poco, ha spiegato che "a Pescara entrano ogni giorno 40.000 macchine da nord: i ragazzi che vanno a scuola, coloro che vengono in città per lavoro o per divertimento. Devono tutti utilizzare l'auto perché non c'è un mezzo come il filobus a zero impatto ambientale".

Nel servizio, Croci ha ricordato che "per vent'anni" Pescara ha atteso questa "opera strategica ma, come una doccia fredda, è arrivata la bocciatura del Tar che ha accolto il ricorso presentato dagli ambientalisti".

I lavori sono già cominciati, ma "il Tar ritiene che il ministero debba riautorizzare tutto il progetto e non soltanto il terzo lotto", ha precisato Masci, aggiungendo che i 6 nuovi filobus "sono il massimo della tecnologia e proietterebbero Pescara in una dimensione europea. La città, che oggi è già all'avanguardia dal punto di vista della transizione ambientale, completerebbe così il suo percorso definitivo verso una vita migliore".

Sulla stessa linea d'onda del sindaco è apparso l’architetto Paolo Sportiello. In studio, poi, la conduttrice Stefania Cavallaro ha parlato di "storia paradossale", mentre il giornalista Piero Sansonetti, riferendosi alla decisione del Tar, ha attaccato "la magistratura che decide di governare Pescara, stabilendo dove deve passare il filobus. Ma allora noi che ci andiamo a fare a votare?".

Il servizio è visibile dal minuto 0:28 cliccando QUI.