Filovia, Di Pasquale (Tua) conferma, entro fine anno lavori completati e sulle polemiche stigmatizza: "Andiamo avanti"

I lavori della filovia sulla strada parco saranno conclusi entro fine anno così come previsto. Lo assicura il direttore generale della Tua Maxmilian Di Pasquale.

Per vedere il primo mezzo in funzione ci saranno ulteriori passi burocratici da compiere, ma sull'andamento del cantiere ritardi non ce ne sono, a differenza delle polemiche che continuano dai comitati che al passaggio del filobus sono da sempre contrari e da mesi ormai lamentano le modalità con cui i lavori si stanno portando avanti: dalle ruspe troppo vicine alle radici degli alberi, al mancato abbattimento delle barriere architettoniche, fino alla pista ciclabile ritenuta ora piccola e pericolosa per arrivare ai mezzi che dovranno attraversare l'arteria.

Polemiche alle quali "non rispondiamo nulla. Noi andiamo avanti, la magistratura si è pronunciata – chiosa Di Pasquale -. Del resto sono soldi pubblici. Come amministratori pubblici non abbiamo grandi scelte se non eseguire il compito che ci è stato dato ed evitare che questa pagina già vergognosa per i tempi che ha portato, diventi ancora più vergognosa”.