Nominato il direttore di esercizio della filovia, critico il comitato Strada parco: sull'opera manca l'ultima parola del consiglio di Stato

È l'ingegnere Florindo Fedele il direttore di esercizio della filovia Pescara-Montesilvano. Il servizio al responsabile di unità di produzione infrastrutture della società, è stato affidato con apposito ordine di servizio dal direttore generale Maxmilian Di Pasquale il 20 marzo.

Una decisione che per il comitato Strada parco bene comune è quanto meno prematura dato che, sottolinea lo stesso riferendo della nomina, all'appello manca l'udienza di merito del consiglio di Stato fissata per il 18 luglio. Consiglio che nelle settimane scorse ha annullato la sospensiva dei lavori ottenuta dal comitato davanti al Tar (Tribunale regionale amministrativo) consentendo la ripartenza del cantiere, ma che deve comunque dire l'ultima parola sul se alla fine l'infrastruttura si farà.

L'occasione anche per tornare a criticare le scelte fin qui fatte da enti e società a cominciare da quella dei mezzi che dovranno passare sulla strada parco. Seppure la battaglia dovesse essere definitamente persa, il comitato aveva già annunciato che avrebbe tenuto alta l'attenzione sul proseguo dei lavori e soprattutto sui collaudi dei sei Van Hool Exqui.City18T “fermi in deposito da sei mesi”, torna a dire sottolineando che “pur in presenza del direttore di esercizio manca ancora oggi, dopo tre lustri di lavorazioni irregolari e inconcludenti, l’infrastruttura costruita a regola d’arte nel percorso riservato elettrificato, come pure nei tratti in cui è stata prevista la marcia autonoma promiscua”.

Mezzi costati 9 milioni di euro e oggetto di “un incauto acquisto” torna ad affermare il comitato che al riguardo aveva anche chiesto proprio a Tua di fare tutte le verifiche del caso per capire perché sulla Metromare di Rimini proprio i Van Hool non sono mai entrati in funzione.

La curiosità per chi da sempre si oppone alla realizzazione dell'infrastruttura nella strada parco, sarebbe anche nel fatto che “le fugaci propagandistiche apparizioni di mezzi pubblici su quella strada mai hanno riguardato i vettori prescelti all'impiego in esercizio. Non lo sfortunato Phileas, tanto meno l'attuale pigro Van Hool, impiegato dal sindaco di Pescara Carlo Masci unicamente su viale Marconi, in passerella scortata”, dicono ancora riferendosi alla prova voluta dal sindaco stesso per testare le batterie dei mezzi.