Il centro di Penne si tinge di giallo con la Fiera dell'agricoltura: 12 gazebo per dire no al cibo sintetico

È iniziata a Penne la Fiera dell’agricoltura promossa in centro dall’amministrazione comunale in occasione del Santo Patrono. Importante anche la partecipazione di Coldiretti. Per la festa di San Massimo, dopo la tradizionale sfilata dei trattori, la piazza principale del paese è stata addobbata con le immancabili bandiere gialle e 12 gazebo, oltre ad uno spazio per lo street food di Campagna Amica.

Sui banchi dei produttori c'era ogni genere di produzione tipica: dai formaggi bovini e ovini, olio e pane, confetture ed ortaggi e ben tre stand dedicati al florovivaismo. Un momento di festa per ricordare l’importanza del settore agricolo e del cibo made in Italy. Coldiretti ha infatti promosso, in occasione della fiera, la raccolta firme “No al cibo sintetico” per la trasformazione veloce in legge del disegno contro il cibo da laboratorio.

Presenti, durante la mattinata odierna, il presidente di Coldiretti Silvano Di Primio, il presidente dell’associazione regionale allevatori Pietro Paolo Martinelli e il presidente di Coldiretti Penne Federico Domenicone, oltre al consiglio di sezione. A firmare la petizione sono stati i consiglieri regionali Leonardo D’Addazio e Vincenzo D’Incecco, nonché i sindaci Gilberto Petrucci (Penne) e Ilario Lacchetta (Farindola). Domani mattina i produttori saranno in piazza dalle ore 9.30 alle ore 20.